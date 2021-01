PSD oficializa apoio a Rodrigo Pacheco, candidato de Alcolumbre, ao Senado

Rodrigo Pacheco (centro) será apoiado pela bancada do PSD, que conta com 11 senadores (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Partido Social Democrático (PSD) confirmou, na noite desta terça-feira (05/01), o apoio ao mineiro Rodrigo Pacheco (DEM-MG) na eleição para o comando do Senado Federal. A legenda é dona da segunda maior bancada da Casa Legislativa, com 11 representantes. confirmou, na noite desta terça-feira (05/01), o apoio ao mineirona eleição para o comando do. A legenda é dona da segunda maior bancada da Casa Legislativa, com 11 representantes.





Alexandre Kalil (PSD), na casa do próprio chefe do Executivo municipal. Rodrigo Pacheco é o candidato do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).



O martelo foi batido após uma reunião com a bancada do PSD, nesta noite. A decisão, no entanto, já havia sido encaminhada mais cedo, em conversa com o prefeito de Belo Horizonte , na casa do próprio chefe do Executivo municipal. Rodrigo Pacheco é o candidato do atual presidente do Senado,(DEM-AP).





“(A reunião foi) uma etapa importante da caminhada à presidência do senado e representa, fundamentalmente, a possibilidade concreta de apoio de um partido grande no Senado, que tem onze senadores, dois deles meus colegas de bancada” disse Pacheco, que valorizou a possibilidade de ter os pessedistas em seu cordão.

Kalil e Pacheco trocaram diversas farpas recentemente. Pouco antes do início da campanha eleitoral do ano passado, eles colecionaram declarações fortes sobre, principalmente, o orçamento de Belo Horizonte. (Relembre a relação ao fim deste texto).

Depois da reunião desta terça, contudo, o senador Carlos Viana vislumbra novos tempos.

“Kalil, como liderança importante do PSD, caminha conosco nesse sentido. Ele entende que não é hora de olhar para o passado, as rivalidades. Pacheco e Kalil foram candidatos na primeira eleição do prefeito. Hoje, deixamos isso em uma página virada em busca de trazer para Minas Gerais a união que o estado precisa”, projetou.

Otto Alencar também vê com bons olhos uma eventual união. “Não gosto de fazer previsões. No entanto, a reunião de dois grupos importantes de Minas Gerais — PSD e Democratas — significa o estado unido para ter mais força e mais representação, para trazer mais benefícios ao estado e ao município (BH)”.





Democratas têm visitado estados para "cacifar" Pacheco

Rodrigo Maia (RJ), Líderes do Democratas têm peregrinado pelo país em busca de viabilizar Pacheco na disputa pelo comando da Mesa Diretora. Na última semana do ano passado, o presidente da Câmara dos Deputados,(RJ), também esteve com o prefeito belo-horizontino