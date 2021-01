Antes de senadores, Maia também visitou Kalil para emplacar Pacheco

Presidente da Câmara quer correligionário no comando da outra Casa Legislativa federal (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Nesta terça-feira (5/1), uma comitiva de senadores esteve na casa do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) , para articular a candidatura de Rodrigo(Dem-MG) à presidência da Casa. Na última semana de 2020, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (Dem-RJ), também encontrou o chefe do Executivo municipal da capital mineira para discutir o assunto.





A informação do encontro com Maia foi divulgada por O Globo. Interlocutores de Kalil confirmaram a reunião — e seu teor — ao

Como mostrou o EM, as conversas em torno do aval de Kalil a Pacheco têm contrapartidas. Uma delas é a desistência, por parte do senador, de disputar o governo estadual em 2022. Assim, o Dem poderia apoiar Kalil na corrida.



A outra tem relação com Antonio Anastasia (PSD), outro dos representantes mineiros no Senado: ele poderia ter a indicação ao Tribunal de Contas da União (TCU) facilitada, abrindo uma vaga na corrida pelo Parlamento em 2022.

Pessedistas são maior bancada do Senado

A busca dos Democratas pelo apoio do PSD tem um fundamento lógico: os pessedistas formam a maior bancada do Senado Federal, com 11 representantes. Além de Anastasia e Viana, estiveram presentes na reunião desta terça, nomes como Carlos Viana (MG), Otto Alencar (BA) e Gilberto Kassab (SP).Havia a previsão da presença de Davi Alcolumbre (Dem-AP), atual presidente do Senado, para engrossar as conversas. Se não viesse a BH, ele participaria do encontro por videoconferência.Alcolumbre tem conversado com diversos líderes estaduais para viabilizar Pacheco como seu sucessor. Ele pode compor a chapa como vice do mineiro. A eleição para a Mesa Diretora da Câmara Alta do Congresso está agendada para a primeira reunião plenária de 2021, em fevereiro.