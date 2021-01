Obras em córregos e vias: comitê da Prefeitura de BH define 12 metas; veja

Novas obras na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, estão previstas. (foto: Leandro Couri/EM/D. A. Press )

Saúde e moradia

Comitê materializa desejo do prefeito

As 12 metas do Comitê de Investimentos da PBH:

Liderado pelo vice-prefeito, Fuad Noman (PSD), o Comitê de Coordenação de Investimentos (CCI) datraçou 12 metas para o segundo mandato de Alexandre(PSD). Projetos de mobilidade urbana, saúde e contenção de enchentes estão entre as prioridades.teve acesso às metas traçadas pelo grupo. Uma delas trata da construção de um corredor de transporte no Vetor Oeste da cidade, englobando a Avenida Amazonas e as principais vias do Barreiro.No que tange às, a ideia é dar continuidade ao processo de macrodrenagem de córregos historicamente acometidos pelas cheias, como o da Vilarinho, da Cachoeirinha e do Leitão. As bacias de ribeirões como o Onça também estão contidas no plano.Há, ainda, a segunda etapa das obras da Via 710, para ligar as avenidas José Cândido da Silveira e dos Andradas. (Veja a lista completa ao fim desta reportagem).Na Avenida Cristiano Machado, na Região Norte, o foco será aprimorar o fluxo de veículos nos trechos que se cruzam com vias como a Avenida Waldomiro Lobo, Sebastião de Brito eO CCI terá como atribuição, como o próprio nome diz, de coordenar os investimentos feitos pela administração municipal de maneira direta ou indireta. O grupo foi instituído por meio de decreto publicado na edição da última sexta-feira (01/01) do Diário Oficial do Município.A equipe de Fuad Noman pretende tocar, também, intervenções para aprimorar ada cidade, como a revitalização da maternidade do Hospital Odilon Behrens e a reconstrução de 39 centros de saúde. Na alça de mira está a implantação de um modelo de prontuário único para os pacientes da rede pública, disponível de forma eletrônica.A construção de moradias populares e a urbanização do entorno da Ocupação Izidora, na área Norte da cidade, é outro tema em pauta. Os bairros Cabana e Jatobá — Região Oeste e Barreiro, respectivamente — também devem receber melhorias.A criação do Comitê de Investimentos vai ao encontro do desejo, externado por Kalil, de criar uma “supersecretaria de Obras” em seu segundo mandato. Ele falou sobre o tema em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em novembro passado.A criação de novas pastas, contudo, é vetada pela Lei Complementar 173, que proíbe a formulação de autarquias durante a pandemia do novo coronavírus. Por isso, a solução foi criar o comitê.“O projeto é criar uma supersecretaria que vai olhar o transporte público de Belo Horizonte, junto com as grandes obras. Captamos recursos e vamos fazer grandes obras. (A pasta) vai ser chefiada pelo vice-prefeito. Estamos começando um desenho para a vice-prefeitura comandar esse tipo de coisa”, afirmou, à época.O Executivo municipal inicia, nesta semana, as conversas para tratar das primeiras ações deste ano. O secretariado deverá ter poucas mudanças. A mais relevante, até o momento, foi o retorno do ex-deputado estadual Adalclever Lopes (MDB) . Ele assumiu a secretaria de Governo, cargo vago desde a demissão de Paulo Lamac (Rede) em 2018. Lamac acumulava o posto e a vice-prefeitura, mas acabou ficando apenas com o segundo posto.- Implantação de faixas exclusivas de transporte coletivo, prioritariamente no Vetor Oeste - Corredor Amazonas e principais vias do Barreiro;- Conclusão da ligação entre a Avenida José Cândido e a Avenida dos Andradas (segunda etapa da Via 710);- Obras na Avenida Cristiano Machado, com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos nas interseções com as Avenidas Sebastião de Brito, Waldomiro Lobo e Vilarinho;- Reconstrução de 39 Centros de saúde e da Central única de Materiais de Esterilização por meio de parceria público-privada (PPP);- Reconstrução da maternidade do Hospital Odilon Behrens;- Implantação total da Solução Tecnológica Integrada da Gestão de Regulação, Ambulatorial e Hospitalar (SIGRAH) e do Prontuário Único Eletrónico do Cidadão em vários pontos da rede assistencial do SUS;- Conclusão da parceria público-privada de Limpeza Urbana;- Produção de unidades habitacionais;- Projeto de Urbanização da Região da Izidora;- Execução das obras públicas para acelerar o desenvolvimento econômico e requalificação urbanística no Vetor Norte e no Eixo Leste;- Melhorias sociais, urbana e ambientais nas regiões dos bairros Cabana e Jatobá;- Obras de macrodrenagem (córregos Túnel Camarões, Cachoeirinha, Cercadinho, Pintos, Barreiro e Leitão; ribeirões Pampulha e do Onça, além de Bacia do Ribeirão Izidora e das 2ª e 3ª fases da macrodrenagem do Vilarinho).