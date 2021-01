Chuvas em BH já alcançam quase a metade do previsto para o mês de janeiro

Dia amanheceu nublado em BH; pancadas de chuva estão previstas para esta segunda-feira (4/1) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

está enfrentando pancadas de chuvas neste início de janeiro: em apenas quatro dias, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já choveu 44,8% do previsto para todo o mês.A média Climatológica histórica para os meses de janeiro na capital é de 329,1mm. De acordo com o Inmet, a estação de referência na coleta de dados já registra um acumulado de 147,7mm, quase ado esperado para todo o mês.