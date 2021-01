Sem alívio: previsão é de chuva para esta segunda (4/1) em todo o estado

WhatsApp/Reprodução (foto: Dia amanhece nublado no Centro de BH )

A primeira semana de 2021 será com maisde chuva para os próximos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (), as áreas parcialmente nubladas e pancadas de chuva irão continuar em Belo Horizonte e interior de Minas.Nesta segunda-feira (04/01), BH terá céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva.mínima é de 17°C e a máxima de 25°C. Segundo a Defesa Civil de BH, a noite desse domingo (03/01) foi de chuvas muitoVeja o acumulado em janeiro até 22h de domingo:Barreiro: 61,2 (18,6%)Centro Sul: 170,0 (51,7%)Leste: 114,0 (34,6%)Nordeste: 110,0 (34,6%)Noroeste: 139,0 (42,2%)Norte: 93,8 (28,5%)Oeste: 124,0 (37,7%)Pampulha: 109,4 (33,2%)Venda Nova: 125,6 (38,2%)De acordo com o Clima Tempo, A média climatológica é de 329,1mm em todo o mês de janeiro.Muitas instabilidades estão espalhadas sobre o Centro-Norte, Oeste e Leste. Nestas áreas chove a qualquer hora do dia, com possibilidades de temporais.No Sul e Triângulo Mineiro, apesar de ocorrerem aberturas de períodos de sol, as pancadas isoladas com raios também estão previstas, principalmente a partir da tarde.