Pelo segundo dia consecutivo, chuva ameaça alagamento na Vilarinho

Motoristas e pedestres precisam ficar atentos com as chuvas na Região de Venda Nova (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)









Há, também, risco de transbordamento dos córregos Borges, Lareira e Gameleira, além das avenidas Camões, Madrid e Melo Franco, também na Região de Venda Nova. Por isso, motoristas precisam evitar as ruas no entorno da Doutor Álvaro Camargos - antiga 12 de outubro.





Já na Região Oeste da capital mineira, o Córrego Ferrugem, no limite entre Belo Horizonte e Contagem, ameaça transbordar. Por isso, a orientação é que motoristas evitem trafegar pelas vias no entorno da Avenida Tereza Cristina, na Cidade Industrial.





O Ribeirão do Onça, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de BH, também está em vias de transbordamento. A orientação é que o tráfego seja evitado na estrada que liga Belo Horizonte à Santa Luzia (MG-20), além das vias próximas, como a Rua Antônio Ribeiro de Abreu - trecho até a ponte da MG-20.

