Kalil está focado em BH, diz Kassab após reunião do prefeito com Pacheco

Gilberto Kassab após deixar reunião com senadores e o prefeito Alexandre Kalil (foto: Leandro Couri/EM/D. A. Press) PSD, o senador Gilberto Kassab afirmou que Alexandre Kalil (PSD), prefeito de Belo Horizonte e nome forte no atual cenário político, está focado nos problemas da cidade e na gestão municipal. A afirmação acontece em meio a um crescimento de Kalil como figura política e também pelas articulações, como a desta terça-feira (05/01), quando o prefeito se reuniu com Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e outros senadores em sua casa, na capital mineira. Presidente nacional do, o senadorafirmou que(PSD), prefeito dee nome forte no atual cenário político, está focado nos problemas da cidade e na gestão municipal. A afirmação acontece em meio a um crescimento de Kalil como figura política e também pelas articulações, como a desta terça-feira (05/01), quando o prefeito se reuniu com(DEM-MG) e outros senadores em sua casa, na capital mineira.









Assim como Kalil, reeleito prefeito de BH com 63,36% dos votos válidos nas eleições municipais de 2020, Rodrigo Pacheco é cotado para disputar o governo de Minas no pleito de 2022. Pacheco já disputou a Prefeitura de BH em 2016 com Kalil e foi derrotado. Na reunião da manhã desta terça, o partido do prefeito belo-horizontino encaminhou apoio ao senador na disputa pela presidência do Senado Federal.





Uma eventual vitória de Pacheco, que é tido como candidato do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), atual presidente da Casa, deve afastar o mineiro da disputa do Executivo estadual em 2022. Romeu Zema (Novo), atual governador do estado, é outro nome cotado para a disputa.





“Não o vejo (como candidato em 2022). Seria até uma indelicadeza da minha parte qualquer manifestação nesse sentido, porque ele mesmo tem dito que só pensa na prefeitura”, completou Kassab, ao ser questionado como via Kalil no Governo de Minas.





Líder do PSD no Senado Federal e que também esteve presente na reunião desta terça, Otto Alencar (PSD-BA) evitou falar em um apoio do DEM ao PSD nas eleições de 2020, em especial, à ideia de Kalil disputar o Governo de Minas.





“Cada eleição acontece no tempo dela. A eleição agora que estamos tratando é a do Senado, então por isso viemos aqui ouvir o prefeito Alexandre Kalil. As coisas do futuro vão andando de acordo com as ações, com a caminhada, e vão acontecendo. Nunca gosto de fazer previsões”, afirmou Alencar.

Em novembro de 2020, após vencer as eleições, Kalil nao descartou disputar o pleito de 2022 para o Governo de Minas. "Não é fora de cogitação, respondi isso durante a campanha. Mas é óbvio que tenho que respeitar a votação que tive, ainda nem assumi o segundo mandato. Temos que ver também qual será a situação de Minas daqui a dois anos, ninguem sabe", disse, durante entrevista à TV Cultura, no programa Roda Viva.