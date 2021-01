Candidato de Bolsonaro à presidência da Câmara se reúne com Flordelis no RJ

Flordelis (no canto esquerdo da imagem) compôs comitiva que recepcionou Arthur Lira no Rio (foto: Clarissa Garotinho/Reprodução)

Relembre o caso Flordelis

Em peregrinação por estados brasileiros, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), candidato a presidente da Câmara Federal, esteve, nesta quarta-feira (20/01), no Rio de Janeiro, para conversar com integrantes da bancada fluminense em Brasília. Quem também marcou presença na reunião foi a parlamentar Flordelis (PSD), acusada de mandar matar o marido e alvo de cassação do mandato por conta das investigações policiais.Flordelis pode ser vista em imagem postada nas redes sociais por Clarissa Garotinho (Pros), também deputada. A comitiva de congressistas visitou o governador fluminense, Cláudio Castro (PSC), na sede do poder Executivo. Arthur Lira é o nome o presidente Jair(sem partido) ao comando da Câmara. Ele deve rivalizar com Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado pelo atual comandante da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).Nesta quarta, Lira disse que, se eleito, dará prioridade a temas orçamentários. Ele pediu o fim da “politização” das vacinas anti-COVID-19. "Nós temos que tratar todos juntos, desta vez sem politização nenhuma, da questão da vacina. A vacina tem que ser para todos, para toda população, para todo o Estado. Não tem que ser para esse ou para aquele", falou.A deputada é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) de o rdenar a execução do pastor Anderson do Carmo , seu marido. Ele foi morto em junho de 2019. Pastora evangélica e cantora gospel, Flordelis não foi presa em virtude da imunidade parlamentar. Apesar disso, é monitorada a todo o tempo por uma tornozeleira eletrônica Anderson do Carmo foi executado com mais de 30 tiros na porta da casa do casal, em Pendotiba, Niterói (RJ). Na época do assassinato, a deputada federal afirmou que se tratava de um assalto. Apesar disso, a investigação, conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, não demorou muito para encontrar divergências nos depoimentos, além de outras evidências.De acordo com as investigações, a família tentou esconder as evidências dos crimes chegando até mesmo fazer uma fogueira no quintal da casa para destruir provas. Os policiais acreditam que Flordelis tentou assassinar o pastor pelo menos seis vezes por envenenamento, além de contratar pistoleiros em outras duas vezes.Alguns dos diversos filhos adotivos de Flordelis estão presos por suspeita de envolvimento no crime.