Flordelis posta declaração para marido assassinado: 'Meu amor segue vivo dentro de mim'

Flordelis e o pastor Anderson do Carmo (foto: Redes Sociais/Reprodução) deputada federal Flordelis (PSD) postou em suas redes sociais nesta quarta-feira (16) uma declaração de amor para o marido, pastor Anderson do Carmo. Ela é acusada de ser a mandante do assasintato do pastor, que foi morto em Niterói, no ano passado. “Meu Nem, sinto tantas saudades, não consigo me acostumar a viver sem você”, escreveu a deputada. deputada federal(PSD) postou em suas redes sociais nesta quarta-feira (16) umapara o, pastor Anderson do Carmo. Ela é acusada de ser a mandante do assasintato do pastor, que foi morto em Niterói, no ano passado. “Meu Nem, sinto tantas saudades, não consigo me acostumar a viver sem você”, escreveu a deputada.









Agora apontada como suposta mandante do crime, Flordelis não poupou elogios ao ex-marido. “Mesmo o tempo passando, jamais será suficiente para que a dor da sua ausência diminua.”









De acordo com a investigação, a família tentou esconder as evidências dos crimes chegando até a fazer uma fogueira no quintal da casa para destruir provas.



Os policiais acreditam que Flordelis tentou assassinar o pastor pelo menos seis vezes por envenenamento, além de contratar pistoleiros em outras duas vezes.





“Você foi embora, meu amor, e levou também uma parte de mim. Deus tem sido meu Refúgio, minha Força, meu Socorro, em Deus tenho depositado minha confiança. Vou lembrar de você, todos os dias e em todas as situações que eu viver e você continuará vivo através de mim e da nossa família. Sempre te amarei, Nem! Até um dia!”, finalizou a deputada.









Defesa





Câmara ou pedir prorrogação desse prazo. Ela está enfrentando um processo de cassação do seu mandato. Flordelis tem até às 19h desta quarta-feira para apresentar sua defesa à Corregedoria daou pedir prorrogação desse prazo. Ela está enfrentando um processo de cassação do seu mandato.





A deputada foi notificada pela Corregedoria sobre processo disciplinar contra ela, na quarta-feira passada (9).





Caso ela não apresente a defesa, o corregedor deputado Paulo Bengston (PTB-AM) deverá escrever seu parecer apenas com base na acusação.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina