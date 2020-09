Flordelis e pastor Anderson tinham relações sexuais com filhos, diz testemunha

(foto: Instagram/Reprodução) deputada federal Flordelis (PSD) e o pastor Anderson do Carmo mantinham relações sexuais com os filhos e filhas. É o que contou uma testemunha do caso à TV Globo nessa segunda-feira (31). De acordo com a reportagem, a pessoa ouvida morou na casa da pastora, mas não quis ser identificada. Flordelis é acusada de ser mandante do assassinato de Anderson. mantinhamcom os filhos e filhas. É o que contou uma testemunha do caso à TV Globo nessa segunda-feira (31). De acordo com a reportagem, a pessoa ouvida morou na casa da pastora, mas não quis ser identificada. Flordelis é acusada de ser mandante do assassinato de Anderson.

“Durante o convívio, era perceptível que eles mantinham relações sexuais entre irmãos, entre pai e filha, entre mãe e filhos. Isso era nítido, notório, e inclusive contado pelos próprios”, afirmou a testemunha.



De acordo com a reportagem, a relação de Flordelis e Anderson começou a mudar quando o pastor passou a mandar nos negócios de família. “Anderson se tornou uma pedra no sapato pra Flordelis. E ela fez com ele exatamente o que ela faz com todos: retira do caminho.”





Segundo o depoimento, o "Ministério Flordelis" servia para arrecadar dinheiro e sustentar os luxos da deputada. “O que eles pregam não é exatamente o que eles vivem. Eles vivem uma vida de mentira, uma vida de omissões, uma vida sem amor, uma vida voltada praticamente para si, pelo dinheiro, riqueza e fama.”





Rituais secretos com sexo





De acordo com o homem, a cada da pastora era uma "verdadeira seita" e revelou que chegou a manter relações sexuais Flordelis.



Ele ainda relatou que, na época, Anderson já vivia na residência e, em determinada ocasião, pediu a Flordelis autorização para se relacionar com uma jovem que havia recém-chegado, o que foi aceito. Outra testemunha que morou na casa de Flordelis nos anos 90 relatou uma rotina que envolvia rituais secretos com uso de sangue, nudez e até sexo.De acordo com o homem, a cada da pastora era uma "verdadeira seita" e revelou que chegou a manter relações sexuais Flordelis.Ele ainda relatou que, na época, Anderson já vivia na residência e, em determinada ocasião, pediu a Flordelis autorização para se relacionar com uma jovem que havia recém-chegado, o que foi aceito. Ele também contou que a deputada recebia pastores estrangeiros em sua casa e uma das filhas era oferecida sexualmente para eles. A pessoa, que prefere se manter no anonimato, disse que tem medo de sofrer represálias da família da deputada.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz