Câmara não encontra Flordelis para notificação sobre processo de cassação de mandato

não conseguiu notificar a deputadadenunciada como mandante do assassinato do próprio marido, Anderson Gomes, sobre a abertura do processo de investigação para ada deputada federal. A primeira tentativa foi feita nesta quarta-feira (2).

De acordo com a Corregedoria, a deputada não estava no gabinete e apenas ela pode assinar o recebimento do documento.A Casa ainda tem mais duas tentativas de notificação. Uma será feita no apartamento funcional da deputada, em Brasília, e outra na casa de Flordelis, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A segunda tentativa deve acontecer ainda na quinta-feira (03).