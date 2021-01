Ex-senador Magno Malta diz que foi 'raqueado' após post com foto de pênis

O pastor e ex-senador Magno Malta (PL-ES) (foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O ex-senador Magno(PL-ES) afirmou via rede social que teve o celular “clonado e talvez raqueado”, após o vazamento de uma foto de pênis em uma publicação na página dedo político. O assunto foi um dos mais comentado nonesta quarta (20/1).

“Comunico a todos que tive meu celular clonado e talvez raqueado. Tem uma pessoa se passando por mim, usando meu perfil do Facebook… Já estou tomando providências, obrigado!”. Ele ainda complementa dizendo que, “se a tentativa é me calar, não vão conseguir”.

Se a tentativa é me calar não vão conseguir pic.twitter.com/Q015z5m4Xh %u2014 magno malta (@MagnoMalta) January 20, 2021

Na publicação com a foto íntima, que já foi deletada, Malta reclama do Facebook em classificar uma outra publicação sua como “parcialmente falsa”. Ele falava sobre um vídeo do médico, defensor da cloroquina e do “tratamento precoce” contra a covid-19 que faleceu recentemente.

“Os sabichões que se dizem verificadores de conteúdo tirou [sic] do ar dizendo ser supostamente falso. Pergunto, o que é falso, o conteúdo do vídeo ou minha pergunta?”, questionou, sem se dar conta do que tinha na imagem.