Com a posse de Joe Biden, cresce a pressão pela demissão de Ernesto Araújo

(foto: MANDEL MGAN/AFP ) troque o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Com a posse do democrata Joe Biden, nesta quarta-feira (20/01), nos Estados Unidos, crescem as pressões em parte da base do governo para que Bolsonarodas Relações Exteriores, Ernesto Araújo.





LEIA MAIS 07:07 - 20/01/2021 Justiça do Rio decide qual instância vai julgar Flávio Bolsonaro

06:47 - 20/01/2021 'Guerra das vacinas' dá fôlego a Doria nas redes sociais

06:46 - 20/01/2021 Governistas agem contra convocação do Congresso durante recesso chanceler apostou tanto no governo de Donald Trump que, agora, é preciso dar uma guinada na política externa. Até no Itamaraty não são poucos os diplomatas a dizer que o governo errou feio na relação com a China, país do qual o Brasil depende para a vacinação contra a COVID-19. A avaliação de alguns é a de que oapostou tanto no governo de Donald Trump que, agora, é preciso dar uma guinada na política externa. Até no Itamaraty não são poucos os diplomatas a dizer que o governofeio na relação com a China, país do qual o Brasil depende para a vacinação contra a COVID-19.





… Mas o presidente, não





Ernesto Araújo seguiu exatamente a cartilha recomendada por Bolsonaro, e o capitão não dá o menor sinal de que pretende substituir o ministro. Aliás, o presidente acredita que tanto no caso do chanceler quanto em relação ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles é uma 'perseguição' ao seu governo.