Bolsonaro: Bonner tem 'cara de pastel' e 'último a saber das coisas'

Jair Bolsonaro já havia ofendido William Bonner em outra oportunidade, durante conversa com apoiadores (foto: João Cotta/TV Globo/Divulgação)









“Um excelente relacionamento. E nada mudou. O Bonner vem mentir no Jornal Nacional, com aquela cara de pastel dele, aquela cara de último a saber das coisas, dizendo que eu minei o relacionamento”, disse o presidente, que estava ao lado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.





Bolsonaro, assim como em outras oportunidades, voltou a dizer que Bonner recebe salários maiores que a parceira de bancada do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos.









Aqui está o presidente da república chamando William Bonner de pastel e corno. https://t.co/xvgWKVFgis pic.twitter.com/RDHoTAFkeo %u2014 JaIrme's Vaccine Race (@jairmearrependi) January 21, 2021

"Segundo William Bonner, que ganha o dobro da Renata. Pregam o tanto de igualdade... Mas o William Bonner, dizendo no Jornal Nacional que eu e Ernesto, nós, minamos o relacionamento com Índia e China. Primeira coisa: agora, no final de janeiro, é o dia da república da Índia, e eles convidam todo ano apenas uma autoridade mundial. Quem foi convidado ano passado? Presidente Jair Bolsonaro”, concluiu.

O presidente(sem partido) não poupou ataques ao âncora do, da TV Globo,. Em live transmitida nesta quinta-feira (21/01), Bolsonaro classificou Bonner como “cara de pastel” e “último a saber das coisas” após reproduzir um áudio em que o apresentador critica atitudes diplomáticas do governo federal.