Em entrevista à NBC, Bolsonaro se recusa a reconhecer derrota nas eleições

Bolsonaro participou da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), nesse sábado (4/3), nos Estados Unidos (foto: Anna Moneymaker/AFP) NBC, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se recusou a reconhecer a derrota nas eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração foi dada ontem (4/3), durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), maior evento conservador do mundo em Washington, nos Estados Unidos. Em entrevista à, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se recusou a reconhecer a derrota nas eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração foi dada ontem (4/3), durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), maior evento conservador do mundo em Washington, nos Estados Unidos.









Derrota nas eleições





Lula foi eleito presidente do Brasil com 60.341.333 votos , o equivalente a 50,9% dos válidos, se tornando o 39º presidente da República. Após 12 anos, o petista, aos 77 anos, retornou ao Palácio do Planalto para o seu terceiro mandato não consecutivo.





O petista assumiu o posto máximo do país trazendo novamente o PT à frente do Executivo Federal, sucedendo Jair Bolsonaro, eleito em 2018 com o discurso de homem simples, antipetista e anticorrupção. Bolsonaro foi o responsável por "romper" com um ciclo petista à frente da Presidência que perdurou por mais de uma década.