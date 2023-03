Bolsonaro em evento conservador nos EUA: 'Sou o ex mais amado do Brasil'

O ex-presidente fez um discurso lembrando momentos dos seus quatro anos de mandato (foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou durante um evento conservador, em Washington, nos Estados Unidos, neste sábado (4/3). Durante seu discurso, Bolsonaro agradeceu a Deus por ter sido presidente por um mandato e disse que sua missão ainda não terminou. “Sinto lá no fundo que essa missão ainda não acabou. Com toda certeza, eu sou o ex mais amado do Brasil”.





Ele afirmou que nunca imaginava se eleger, mas decidiu concorrer ao cargo após a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff. “Quando vi uma comunista ser reeleita no meu país, eu resolvi enfrentar esse desafio.”

Bolsonaro destacou que apesar de rico o Brasil nunca se desenvolveu e citou como causas o populismo, o comunismo e a corrupção. “O Brasil é uma grande nação muito rica, mas não se desenvolvia. Populismo, comunismo e corrupção é o que sempre dominou a política brasileira.”





O ex-presidente disse que quase ninguém acreditava no seu sucesso, durante a pré-campanha, em 2018, e relembrou o atentado de que foi vítima. “Fomos crescendo, a esquerda viu que eu era o alvo difícil de ser batido. Um esquerdista, filiado a um partido de esquerda, PSOL, deu uma facada em mim, em setembro de 2018.”





Pandemia e economia





Bolsonaro afirmou ainda que, mesmo após quase ter morrido, ganhou as eleições e lembrou dos desafios nos quatro anos de mandato, com saldo positivo na economia, segundo ele.





“Montamos um grande ministério, com pessoas capacitadas e patriotas. Ao longo de quatro anos, assim como todo mundo, enfrentamos a pandemia e um conflito entre Rússia e Ucrânia, com reflexo econômicos para todos nós. Fizemos a nossa parte e até o final do ano passado, os números da economia bem demonstram que o Brasil foi um expoente nessa batalha.”





Em seguida ele fez uma defesa da liberdade e falou sobre a vacinação contra a COVID-19.

“Sempre defendi a liberdade e não obriguei ninguém a tomar vacina no Brasil.” Neste momento, ele foi ovacionado pelas pessoas presentes ao evento. Na plateia, alguns brasileiros gritavam ‘mito’.





Durante o discurso, imagens de Bolsonaro abraçando apoiadores no Brasil e nos Estados Unidos eram exibidas.





O Conservative Political Action Conference (CPAC) é um evento promovido por conservadores dos Estados Unidos. O ex-presidente norte americano, Donald Trump ainda deve discursar no evento, às 18h (horário de Brasília).