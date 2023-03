Flávio sobre possível inelegibilidade de Bolsonaro: 'Atrocidade'

Flávio Bolsonaro diz que não há razões para tornar Bolsonaro inelegível (foto: Reprodução/Redes Sociais) O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) alega que se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível será a "maior atrocidade das últimas décadas". Para o parlamentar, caso isso venha a acontecer, Bolsonaro se tornaria o "maior cabo eleitoral do país".





Jair Bolsonaro, alvo de 16 ações no TSE, pode se tornar inelegível por oito anos e com isso não concorrer as eleições para à Presidência em 2026. Para o senador, impedir a candidatura do ex-presidente seria "interferir na democracia".









"Ações propostas pela oposição. São ações políticas. Eu confio que o Judiciário não vai se deixar contaminar. Se isso [inelegibilidade] acontecesse, seria a maior atrocidade das últimas décadas. Não tem razão de você querer tirar na canetada uma pessoa que claramente representa grande parte da sociedade. Isso é interferir na democracia", disse o senador à Folha de S. Paulo.

Flávio ainda destaca que o pai está nos Estados Unidos "descansando", mas, para ele, Jair Bolsonaro é o "líder da oposição" no Brasil. "Hoje não tem ninguém com a densidade eleitoral dele, do lado da centro-direita. Eu não vejo um vácuo aqui, até porque o Lula e a imprensa falam dele todo dia", disse.

Inelegibilidade

Em uma declaração recente, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro assumiu a possibilidade de ficar inelegível . Na ocasião, ele negou que tenha cometido algum crime e afirmou que, em alguns casos no Brasil, "não precisa ter culpa para ser condenado".

Ao comentar sobre uma eventual prisão, Bolsonaro disse que "só se for por arbitrariedade".