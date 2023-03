Bolsonaro fala na possibilidade de ficar inelegível

Ex-presidente admite possibilidade de ficar inelegível (foto: JOE RAEDLE/AFP) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu a possibilidade de inelegibilidade, mas negou que tenha cometido algum crime. Para ele, em alguns casos no Brasil, "não precisa ter culpa para ser condenado". Ao comentar sobre uma eventual prisão, Bolsonaro disse que "só se for arbitrariedade".





Na sequência, Bolsonaro comentou os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro que levaram à depredação do Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, e disse que não tem nenhum envolvimento com os atos golpistas.

"Atos antidemocráticos, não participei de quebra-quebra. Respeitei o pessoal na frente dos quartéis porque é direito deles se manifestarem publicamente. Lamentalmente aconteceu o 8 de janeiro", disse.





Para Bolsonaro, 8 de janeiro teve o objetivo de "sepultar a direita que mal nasceu no Brasil".