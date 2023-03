Moro para senador Rogério Carvalho, do PT: 'Corrupção do seu partido'

Senadores trocaram farpas na tribuna do Senado, nessa terça-feira (14/3) (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)



O senador Sergio Moro (União-PR) rebateu as críticas feitas pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE), que o acusou de atuar "criminosamente" no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-juiz federal foi o responsável por ter condenado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas posteriormente o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou as condenações de Moro parciais. Nessa terça-feira (14/3), ele e o senador Rogério Carvalho trocaram farpas na tribuna do Senado.

Para o senador petista, há necessidade de se combater a corrupção praticada por magistrados. "Notadamente nós sabemos do caso que foi a anulação de todas as condenações do presidente Lula, e me parece que houve um caso de corrupção ao julgar o presidente Lula e portanto isso também precisa ser avaliado", disse o parlamentar.





Moro rebateu as falas de Rogério e disse que o senador estava o acusando de corrupção. Ele alegou que o Partido dos Trabalhadores que "gerou problemas de corrupção".





"Quem gerou esses problemas todos foi a corrupção de seu partido senador, desculpe! Peço que seja tratado com urbanidade nessa tribuna e não de maneira inapropriada, ferindo, inclusive, o regimento", rebateu Moro. "Eu peço respeito quando estou na tribuna e peço que não seja acusado", completou.





"Eu não posso ficar aqui achando que Vossa Excelência pode falar de corrupção. O senhor destruiu milhares de empregos. Todos os processos que Vossa Excelência julgou foram anulados e isso gerou a cassação dos direitos político de um presidente. O senhor virou ministro do presidente que ganhou a eleição [Sergio Moro foi ministro no governo Bolsonaro], isso não é corrupção?", disparou Rogério Carvalho para Sergio Moro.

Moro encerrou a discussão dizendo que não queria entrar em "bate-boca desnecessário", mas alegou que precisava repudiar as falas do senador, que ofenderam a sua imagem e o seu trabalho como Juiz Federal.

"Quem gerou as oportunidades autoritárias, infelizmente, foi a corrupção dos governos anteriores, que acabou gerando essas descrença na democracia”, finalizou Moro.

Moro x PT

Moro é um dos nomes mais conhecidos da Operação Lava Jato e o responsável por ter condenado Lula na Operação Lava Jato





Após 580 dias detido, Lula deixou a prisão quando o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o cumprimento da pena deve ser iniciado após o esgotamento de todos os recursos, opondo-se à prisão após condenação em 2ª instância.





Na época, Lula ainda tinha recursos pendentes de análise nas instâncias superiores.





Posteriormente, a Corte anulou as condenações de Lula por considerar que o ex-Juiz Federal Sergio Moro atuou parcialmente no julgamento do petista. O STF ainda entendeu que a tramitação do processo ocorreu em jurisdição incompetente para o julgamento do caso.





No mandato de senador, Moro promete ser "oposição" e pautar o "combate à corrupção".