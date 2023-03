MPF vai investigar ferramenta de monitoramento usada pela Abin

Ferramenta permitia monitorar os passos de até 10 mil pessoas de pessoas que utilizam as redes 2G, 3G e 4G. Abin usou programo até meados de 2021 (foto: Antônio Cruz/Agência Brasil) O Globo que revelou a espionagem. O Ministério Público Federal (MPF) vai investigar o uso da ferramenta de monitoramento de cidadãos utilizada pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante os três primeiros anos do governo Bolsonaro. O órgão abriu uma investigação preliminar com base na reportagem do jornalque revelou a espionagem.

Leia: Abin monitorava cidadãos pelo celular durante o governo Bolsonaro





O Globo, a Abin usava uma Conforme revelado pelo jornal, a Abin usava uma ferramenta que permitia monitorar os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses, sem a permissão deles.





A ferramenta, chamada "FirstMile", ofereceu à Abin a possibilidade de identificar a "localização da área aproximada de aparelhos que utilizam as redes 2G, 3G e 4G".

O programa foi desenvolvido pela empresa israelense Cognyte (ex-Verint) e permitia rastrear o trajeto de uma pessoa a partir de dados transferidos do celular para torres de telecomunicações instaladas em diferentes regiões.





Através das informações, o programa oferecia a possibilidade de acessar o histórico de deslocamentos e até mesmo criar "alertas em tempo real" de movimentações de um alvo em diferentes endereços.





De acordo com a reportagem, a Abin comprou o programa por R$ 5,7 milhões, com dispensa de licitação, no fim de 2018, no governo Temer e foi utilizada ao longo do governo Bolsonaro até meados de 2021.