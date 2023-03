Senador do PT para Moro: 'Atuação criminosa de um juiz'

Embate entre os políticos aconteceu durante reunião no plenário do Senado (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado )

Na sequência, o senador relacionou o modo como Moro conduziu o processo aos atentados em Brasília, nas sedes dos Três Poderes. “Isso levou a essa aventura autoritária e tentativa de golpe que nós vimos no dia 8 de janeiro, decorrente da intervenção criminosa de um juiz na perseguição a líderes políticos”, completou.



Moro responde



Em resposta, Moro devolveu as acusações. "O que gerou esses problemas todos foi a corrupção de seu partido, desculpe! Repudio a fala do colega, que foi ofensiva. Peço que seja tratado com urbanidade nessa tribuna e não de maneira inapropriada, ferindo, inclusive, nosso regimento. Quem gerou as oportunidades autoritárias foi a corrupção dos governos anteriores, o que trouxe uma descrença na democracia”, rebateu.

Lava-Jato

Em 2017, Moro havia sentenciado Lula a nove anos e meio de prisão pelo caso do triplex do Guarujá. Em janeiro do ano seguinte, a pena foi aumentada para 12 anos e um mês pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), corte de segunda instância, e reduzida depois a oito anos e dez meses, em 2019, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).



Em julho de 2021, a maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) votou a favor da Em julho de 2021, a maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) votou a favor da decisão monocrática do ministro Edson Fachin que anulou as condenações emitidas pelo ex-juiz Sergio Moro a Lula no âmbito da operação Lava-Jato, em Curitiba.





