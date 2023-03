Gol e Azul 'já toparam' passagem a R$ 200 para estudantes, diz ministro

Ministro propôs redução de preços em passagens aéreas para estudantes, servidores públicos com renda até R$ 6,8 mil e aposentados (foto: HENRIQUE LESSA/CB/D.A.PRESS)

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse que as companhias aéreas Gol e Azul 'já toparam' a ideia de colaborar com programa que tem o objetivo de reduzir preço das passagens de avião a R$ 200,00 para estudantes, servidores públicos com renda até R$ 6,8 mil e aposentados.