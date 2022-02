Prefeito de Passos aumenta o próprio salário em 10%

Câmara de Passos foi palco para o reajuste de mais de 10% (foto: Acervo CMP)

A Câmara Municipal de Passos, no Sul de Minas, aprovou nesta segunda-feira (14/2) os projetos de lei de autoria do prefeito Diego Oliveira (PSL), que aumentam o salário do chefe do Executivo e, em cascata, do vice, de vereadores, secretários e do funcionalismo público.



Os textos incorporam a recomposição salarial com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, que é de 10,06%. Assim, o salário do prefeito, que era de R$ R$ 17.515,79, passou para R$ 19.277,87, representando o teto do funcionalismo municipal.







A vereadora Aline Macedo (PL) apresentou uma emenda incorporando o reajuste salarial apenas dos secretários. “Apesar de legal, entendo que o reajuste nesse momento nos subsídios de agentes políticos é imoral. A população vem enfrentando inúmeras dificuldades e precisamos ser sensíveis a isso”, disse.



O vereador Francisco Sena (Podemos) votou a favor apenas dos servidores. “Eu votei contra o aumento dos salários do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, devido à grave crise financeira que assola o nosso país e o nosso município. A votação não foi ilegal, mas foi imoral. O projeto não estava na ordem do dia e tive conhecimento somente durante a sessão”, comentou.



A reportagem tentou contato com o líder do prefeito, Maurício Antônio da Silva, o Maurício da Cemig (PSL) na Câmara, mas não houve retorno. Procurado, o prefeito Diego Oliveira também não respondeu as ligações.