Câmara de Passos devolve valor histórico à prefeitura

Câmara de Passos fez z devolução de R$ 2,7 mi à Prefeitura, um montante histórico (foto: CMP/Divulgação) O presidente da Câmara Municipal de Passos, vereador Alex de Paula Bueno (PSD), entregou ao prefeito Diego Oliveira (PSL), nessa quarta-feira (29/12), um cheque de R$ 1,9 milhão, correspondente às sobras financeiras do Legislativo do exercício de 2021.



Com isso, a Câmara contabiliza em 2021 o montante de R$ 2,7 milhões em devolução aos cofres do município. Esses recursos foram economizados pelo Poder Legislativo nos últimos 12 meses. Representa a maior devolução até o momento no fechamento de um único exercício financeiro da história do Legislativo. Em R$ 2020, as sobras foram de R$ 2,005 mi e em 2019 de R$ 1,5 milhão.



No começo de 2021, o parlamento já havia feito a devolução de R$ 100 mil ao Executivo, valor que foi destinado à Santa Casa de Misericórdia de Passos, para custeio de leitos de UTI, no pico da pandemia.



Em setembro, a Casa antecipou a devolução aos cofres do município de mais R$ 700 mil como parte das sobras orçamentárias, antes do encerramento de 2021. A iniciativa fez parte do projeto “Passos pra Frente”, acordado com o Executivo, visando a retomada da economia de segmentos do município afetados com a pandemia.



A sugestão e expectativa dos parlamentares são de que a a prefeitura utilize os recursos na compra de uma nova fábrica de bloquetes para destinação de calçamento e manutenção de vias públicas, aquisição de veículos para atender as necessidades de setores estratégicos da administração e em exames de alta complexidade e uma outra parte seja subvencionada ao Hospital Regional de Câncer de Passos (HRC).



“O montante representa a maior devolução até o momento no fechamento de um único exercício financeiro da história do Legislativo passense. Já havíamos feito a devolução de R$ 800 mil ao Executivo, como parte das sobras orçamentárias, antes do encerramento de 2021”, disse o presidente da Câmara, Alex Bueno, que foi ao gabinete do prefeito acompanhado dos vereadores Michael Silveira (PP), Maurício Silva (PSL) e João Serapião (PL).





“Neste ano fizemos uma gestão responsável e equilibrada, mantendo de forma adequada e otimizada a dinâmica legislativa, com contínua melhoria no prédio e na estrutura da Câmara, sempre com uma visão zelosa com o dinheiro público, o que permitiu que fizéssemos volumosas devoluções ao Executivo”, finalizou Bueno.