Tarcisio dispara elogios a Zema: 'Alinhamento muito forte'

Tarcísio disse que governador Romeu Zema é um 'excelente líder' (foto: Mauro Pimentel/AFP/Leandro Couri/EM/D.A Press) O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) elogiou a gestão do governador Romeu Zema (Novo) e afirmou que existe um "alinhamento muito forte" com o governador mineiro.









Um dos pontos de compatibilidade que Tarcísio destaca é o alinhamento sobre a reforma tributária, o combate às drogas, entre outros. "Essa aproveitamento da oportunidade de nova industrialização, a questão da cooperação na área da infraestrutura", pontua.





Para ele, o alinhamento de pensamentos vai colaborar para a definição da reforma tributária. "São Paulo e Minas unidos tem muito peso, isso não pode ser desprezado. Tenho certeza que isso já foi percebido no Congresso Nacional".

"Nossa ideia é caminhar juntos", finalizou o governador paulista sobre Zema.





De acordo com Tarcísio, o objetivo é fortalecer a aliança Sul-Sudeste. "Tivemos uma reunião no Rio de Janeiro, com o governador Cláudio Castro, Zema está presente. Ratinho Jr. (governador do Paraná), o governador de Santa Catarina (Jorginho Mello), governador do Rio Grande do Sul (Eduardo Leite), entendo que a gente está formando um grande bloco para defender os interesses do Sul-Sudeste de maneira coordenada", pontuou.