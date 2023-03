Zema defende reforma como saída a 'manicômio tributário' brasileiro

Zema recebeu Reginaldo Lopes e Newton Júnior para conversa sobre a reforma tributária (foto: Dirceu Aurélio/Imprensa MG)

Fuad também dá opinião

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), deu apoio, nesta segunda-feira (20/3), à reforma tributária federal. Em conversa com o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), coordenador do grupo de trabalho (GT) que debate, na Câmara dos Deputados, os contornos da nova legislação de impostos, Zema afirmou que a reforma vai potencializar a capacidade produtiva nacional. O encontro ocorreu na Cidade Administrativa, sede do governo estadual, em Belo Horizonte."Quero frisar que sou totalmente favorável (à reforma). Precisamos simplificar o sistema tributário no Brasil e fazer com que quem trabalha e produz fique aplicando seu tempo e esforços na atividade - e não tentando entender esse manicômio tributário que temos aqui", disse o governador.Além de Zema e Reginaldo, também participou da conversa o deputado federal Newton Cardoso Júnior (MDB-MG). Instalado em fevereiro, o GT da reforma tributária deve entregar, em maio, um relatório com sugestões para o novo arcabouço nacional de impostos "Com a reforma, o Brasil cresce e todos ganham", afirmou Reginaldo a Zema.No Twitter, o petista disse que o encontro com Zema, opositor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mostra o caráter ampliado dos debates.A reforma vai ser favorável para todo o Brasil. Não é uma reforma de governo ou de um partido; ela vem para melhorar o país. Precisamos de convergência nas ideias para que a gente crie um sistema que promova justiça social", defendeu.Além de conversar com Zema, os deputados mineiros envolvidos no debate sobre a reforma tributária se encontraram com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD). A agenda aconteceu na sede do poder Executivo da capital mineira, no Centro da cidade.Nas redes sociais, Fuad disse ter aproveitado a oportunidade para "ouvir e analisar" as propostas de mudança . Ainda nesta segunda-feira (20), Reginaldo e Newton Júnior tem conversa marcada com representantes da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). A expectativa é que o relator do tema, Aguinaldo Ribeiro (PP-PI), participe virtualmente.A base das conversas em torno da reforma tributária está relacionada a duas Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que já tramitam no Congresso: uma é a PEC 45/2019, da Câmara; outra, a PEC 110/2019, do Senado Federal. E