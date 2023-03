Qual será o salário de Bolsonaro como presidente de honra do PL

Bolsonaro filiou-se ao PL em novembro de 2021 para disputar as eleições de 2022 (foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que será nomeado presidente de honra do Partido Liberal, pode ter um salário equivalente ao de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), na casa de R$ 39 mil, conforme divulgado pela jornalista Carla Araújo, do UOL.

Bolsonaro filiou-se ao PL em novembro de 2021, com o intuito de disputar as eleições, após um período de dois anos fora de algum partido. O ex-presidente havia sido eleito pelo PSL, mas deixou o partido ainda no primeiro ano de mandato, por divergências dentro da legenda.

Duas aposentadorias

O ex-presidente acumula duas aposentadorias: a de capitão reformado do Exército e a de deputado federal, com valores mensais de R$ 11.945,49 e R$ 30,2 mil, respectivamente.

Bolsonaro foi deputado federal por 27 anos, de 1991 a 2018. A aposentadoria parlamentar dele foi concedida em dezembro de 2022 pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). O valor corresponde a 32,5% do salário pago a um deputado federal, acrescido de 20/35 da remuneração fixada para ex-parlamentares.