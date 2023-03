Bolsonaro vai priorizar visitas às cidades onde será homenageado

Como presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro deve ganhar R$ 39 mil (foto: Alan Santos/PR)

De volta ao Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) discutirá na segunda-feira (3/4) seu roteiro de viagens pelo país. Num primeiro momento, deve priorizar locais onde receberá homenagens.

Um dos destinos prováveis é São Bernardo do Campo (SP), onde foi agraciado com o título de cidadão pela Câmara local.

A honraria foi concedida pelo vereador Paulo Chuchu (PRTB), ex-assessor de Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ir à cidade teria um significado especial para o ex-mandatário, por ser o berço do PT e de Lula (PT).

Retorno de Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Brasília, ontem, depois de uma temporada de três meses nos Estados Unidos. Do aeroporto, ele seguiu para a sede do Partido Liberal (PL), onde se reuniu com correligionários e apoiadores.

Ao lado de aliados, Bolsonaro ressaltou a força da sigla no Congresso Nacional, onde possui a maior bancada na Câmara dos Deputados e a segunda maior no Senado. Além disso, o ex-presidente destacou o objetivo do PL de conquistar 60% das prefeituras do Brasil na próxima eleição.

Jair Bolsonaro deve se encontrar com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também na próxima segunda-feira (03/04) para planejarem as campanhas municipais.