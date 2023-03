Aprovada MP que amplia prazo de regularização ambiental de terras rurais

PDT, PSB, PSOL e Rede votaram contrários à Medida Provisória 1150 na Câmara dos Deputados (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) A Câmara Federal aprovou nesta quinta-feira (30/3) a Medida Provisória (MP) 1150, que busca ampliar o prazo de regularização ambiental de propriedades rurais. Os parlamentares que críticam o texto alegam que, além de aumentar o prazo para os que desmataram, as emendas inviabilizam a Lei da Mata Atlântica.

"O problema da MP 1150, assinada por Jair Bolsonaro e pensada por Ricardo Salles, é que ela beneficia proprietários de terra que cometeram crimes ambientais, ampliando o prazo para que eles regularizem suas propriedades", afirmou a deputada Duda Salabert (PDT-MG). "As emendas flexibilizam a legislação ambiental e atacam a Lei da Mata Atlântica."









Essa é a sexta vez que é adiado a regulação para os que ainda não se adequaram ao Código Florestal, aprovado em 2012.





Na tribuna, a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) alegou que as emendas "inviabilizam a Lei da Mata Atlântica e fazem com que se torne, na prática, impossível o desmatamento zero".





Apenas PDT, PSB, PSOL e Rede votaram contrários à MP.