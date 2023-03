Bolsonaro começa a trabalhar na segunda-feira (03/04)

Pelo Partido Liberal, Jair Bolsonaro deve receber um salário de R$ 39.293 (foto: Reprodução/AFP) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai começar a trabalhar na sede do Partido Liberal (PL), em Brasília, já na próxima segunda-feira (3/4). Bolsonaro vai auxiliar o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, a organizar as eleições municipais. As informações são do senador Rogério Marinho (PL-RN).









"O presidente deve na segunda-feira ter uma conversa com Valdemar e a partir daí vai começar a trabalhar na organização dos estados. O presidente vai se inserir nesse processo", disse o senador Rogério Marinho à Folha de S. Paulo.





Já o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro de Jair Bolsonaro, disse que é "natural" que o ex-presidente percorra o país para ajudar nas campanhas municipais e na escolha dos candidatos. "Eu acho que a força eleitoral do presidente Bolsonaro vai ser uma coisa sem precedentes no país", avaliou.





Conquistar prefeituras





Ontem, Jair Bolsonaro afirmou que o PL pretende ampliar os prefeitos em todo o Brasil, ressaltou a força do Congresso Nacional e revelou os planos da sigla de conquistar 60% das prefeituras do Brasil.





"É com orgulho muito grande que eu retorno, vou cumprir expediente no PL, receber muita gente, conversar. O nosso chefe aqui é o Valdemar, que é o presidente do partido, que tem uma tremenda responsabilidade. Está a frente para, juntamente com o PP e outros partidos, colaborar para que a gente faça 60% das prefeituras pelo Brasil", discursou Bolsonaro.





Para alcançar a meta, os partidos citados pelo ex-presidente precisariam vencer em 3.341 dos 5.570 municípios brasileiros. Atualmente, a sigla com mais prefeitos é o MDB, que elegeu 784 em 2020. Na sequência, aparecem o PP, com 685, e o PSD, com 654.





O Partido Liberal tem 339 prefeitos, sendo 40 em Minas Gerais. Nas últimas eleições, foram eleitos 345 em todo o território nacional e, em 2016, a sigla conquistou 297 municípios.





Retorno de Jair Bolsonaro





O ex-presidente desembarcou em Brasília, ontem, depois de três meses nos Estados Unidos. Do aeroporto, ele seguiu para a sede do PL, onde se reuniu com correligionários e apoiadores.