Boulos sobre recepção a Bolsonaro: 'A maioria deve ser joalheiro'

Deputado Guilherme Boulos (Psol-SP) ironiza retorno de Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil após estadia nos Estados Unidos (foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados) O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) debochou do retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Aeroporto de Brasília nesta quinta-feira (30/3). O político paulista fez referência, em seu discurso, ao caso das joias que entraram ilegalmente no Brasil que seriam destinadas a Bolsonaro.





Desde que as joias foram retidas, em outubro de 2021, o então presidente Bolsonaro fez reiteradas tentativas de liberar os itens. Recorrendo a ao menos três ministérios. A última tentativa, dias antes da mudança de governo, um militar da Marinha ficou encarregado de ir até Guarulhos, local onde ocorreu a apreensão, em um avião da Força Aérea Brasileira, retirar os itens de luxo da aduana.

A investigação busca esclarecer a entrada de itens de luxo avaliados em mais de R$ 16,5 milhões não declarados. A Receita Federal apreendeu um dos pacotes com um integrante da comissão do então ministro de Minas e Energia Bento Ribeiro. Ele alegou que os objetos, que foram presentes do governo da Arábia Saudita, seriam dados a Michelle Bolsonaro.