Nikolas ironiza vídeo de presidente do PT sobre volta de Bolsonaro

A deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, gravou um vídeo nesta quarta-feira (29/3) ironizando a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que desembarcou no Brasil nesta quinta-feira (30/3). Em resposta, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também ironizou a mensagem da petista.





No vídeo de Gleisi, a deputada abre a mensagem pedindo para que Bolsonaro veja como o Brasil melhorou em sua ausência e mostra as primeiras ações do Governo Lula nesses três meses de mandato, como o retorno dos programas Bolsa Família, Mais Médicos e o Minha Casa Minha Vida.







Leia: Bolsonaro acusa governo Lula de negar carro blindado: 'Estão dando recado' Outras medidas, como o aumento do salário mínimo acima da inflação, correção da tabela do imposto de renda, e o plano nacional de vacinação também foram destacados. Outro ponto de atenção foi o acesso a armas de fogo. “A farra das armas acabou, o que é muito bom para o país e péssimo para seus amigos milicianos, criminosos e terroristas”, disse.

Nikolas responde

Nikolas lembrou de promessas de campanha de Lula (foto: Bruno Spada/Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) Em resposta nesta quarta-feira (30/3), Nikolas Ferreira chama Gleisi de mentirosa e ironiza o vídeo da petista. “Foi prometido picanha e agora o Lula está fazendo propaganda de abóbora”, disse o Bolsonarista.





Nikolas segue o vídeo mostrando uma série de notícias sobre os primeiros meses do Governo Lula, como matérias sobre a nova Lei Rouanet. “R$ 8,6 milhões para dois espetáculos da Disney, afinal de contas o Mickey Mouse está no início da carreira e precisa de uma forcinha do governo Lula. A gente também não pode esquecer os R$ 5 milhões para a Claudia Raia”, comenta.





Outros pontos lembrados pelo deputado Nikolas foram o aumento do número de ministérios e a indicação da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) para presidência do banco dos Brics. “É assim que, segundo a Gleisi, o Brasil está melhorando na ausência do Bolsonaro.