Como surgiu o apelido de 'chupetinha' para Nikolas Ferreira

Felipe Neto criou o apelido, mas afirma que não se trata de homofobia (foto: AFP PHOTO-PLAY9/TV Camara/YouTube/Reprodução)









Em outubro do ano passado, o youtuber fez um vídeo em que chamou o apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de “chaveirinho da milícia”, "acessório do fascismo" e, enfim, "chupetinha de genocida".





Na ocasião, Felipe Neto rebateu um vídeo feito por Nikolas Ferreira em que o deputado comentava afirmações do youtuber sobre o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ideia das ofensas proferidas pelo youtuber era fazer uma ligação de Nikolas como alguém que possui condutas infantis para um parlamentar.





Homofobia





Vai arregar, foca? @felipeneto https://t.co/Uh0A4VM0G4 %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) March 29, 2023 Incomodado com a alcunha, Nikolas Ferreira afirma que o apelido carrega um significado homofóbico, mas Felipe Neto nega. “Se o chupetinha quiser alegar que isso é homofobia, aí ele tá admitindo algo que nem passou pela minha cabeça e nem imaginava”, afirmou Neto no twitter.





Nesta quarta-feira, o deputado André Fernandes (PL-CE) informou que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) aprovou um requerimento para convocar Felipe Neto para prestar esclarecimentos sobre postagens que supostamente propagariam discurso de ódio na internet. “Ele ofende, xinga e dissemina ódio nas redes sociais com frequência”, disse.





Nikolas Ferreira aproveitou e provocou o seu “algoz”. “Vai arregar, foca? @felipeneto”.





Os deputados lembraram que Felipe Neto faz parte de um grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania que apresenta estratégias de combate aos discursos de ódio e ao extremismo.





O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi chamado de "chupetinha" em uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na tarde dessa quarta-feira (28/3), pelo também deputado André Janones (Avante-MG) e, desde então, o apelido tem causado polêmica entre os parlamentares de esquerda e direita.