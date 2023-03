Resposta de Dino a deputado bolsonarista André Fernandes viraliza

Viralizou nas redes sociais a fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao deputado bolsonarista André Fernandes (PL-CE). Durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, nessa terça-feira (28/3), André Fernandes acusou o ministro de responder 277 processos, com base no JusBrasil. Na ocasião, Dino debochou da acusação e a resposta viralizou.