Dino para Rosângela Moro: 'Tudo que eu faço tem a concordância de Lula'

O ministro da Justiça, Flávio Dino, ao ser questionado pela deputada federal Rosângela Moro (União-SP) se iria apoiar o projeto do senador Sergio Moro (União-PR), que tem o objetivo de agravar as penas para o planejamento de atentados contra autoridades, disse que toda ação dele, enquanto ministro, tem concordância do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Rosângela também questionou qual era a opinião de Dino sobre o projeto.









"Quero dizer a senhora algo muito importante, falando no seu coração. Tudo que eu faço no governo tem a concordância do presidente Lula, tudo. Absolutamente tudo. Afirmo a senhora. Por uma razão simples: eu exerço um cargo de confiança simples, ele é meu chefe. Todas as ações que eu adoto, eu comunico ou consulto, naquilo que me cabe. Uma prova disso é que ele não me demitiu ainda", respondeu à deputada Rosângela.