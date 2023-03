Dino promete visitar mais favelas: 'Não é favor, é dever'

Dino compareceu à Comissão de Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados para esclarecer visita no Complexo da Maré (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados )



O ministro da Justiça, Flávio Dino, prometeu visitar mais comunidades e favelas do país. A declaração ocorreu em função de sua visita ao Complexo da Maré, no início deste mês, que foi bastante questionada por alguns bolsonaristas. Eles alegam que a visita do ministro sem "segurança apropriada" foi considerada suspeita.









O ministro afirmou que já recebeu mais convites para visitar favelas e disse que irá aceitar todos os "convites similares".





Na comissão, Dino alegou que era "esdrúxulo" criminalizar a sua visita e principalmente as pessoas que moram na região, "como se fossem todos criminosos". O ministro destacou que a atitude era "preconceito com as pessoas mais pobres do país".





"Provavelmente todos os parlamentares do Rio de Janeiro já foram no Complexo da Maré, se não foram deveriam ir. Eu digo que é esdrúxulo porque todas as senhoras e os senhores, sem exceção, e eu também, quando chega em campanha eleitoral todo mundo lembra de ir nas favelas e periferias e ninguém pergunta se ali há crime organizado ou não", disse.





"Eu tenho a obrigação como ministro da Justiça de reagir contra este ataque a essas pessoas. Recebi o convite e quero dizer que já recebi outros, e espero outros tantos, e a todos os convites similares que receber irei, porque não é favor, é dever, e não sou traidor dos meus compromissos, farei audiências públicas similares às comunidades mais pobres", finalizou.





Visita ao Complexo da Maré





No dia 13 de março, Dino teve uma agenda de compromissos no Complexo da Maré , conjunto de favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro. Na ocasião, o ministro encontrou lideranças comunitárias, conservou sobre segurança pública e ouviu sugestões para o Programa Nacional de Segurança com Cidadania - Pronasci II, que seria relançado pelo governo Lula nos próximos dias.





Alguns deputados - como Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira - acusaram o ministro de "envolvimento com o crime organizado" , em razão de sua visita não ter tido uma "segurança reforçada".





Ele alegou que foi alvo de crime de calúnia, difamação, racismo e associação criminosa em virtude do "cometimento de ilícitos penais" por parte dos deputados federais Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordy, Paulo Bilynsky, Otoni Moura Júnior, Cabo Gilberto e dos senadores Flávio Bolsonaro e Marcos do Val.