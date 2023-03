Sergio Moro: 'O Brasil não vai ser vencido pelo crime. Vamos reagir'

O senador afirmou que já protocolou um Projeto de Lei (PL) que aumenta o rigor e traz medidas contra o crime organizado (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O senador Sergio Moro anunciou, nesta quarta-feira (22/3), que pretende reagir ao crime organizado. “O Brasil não vai ser vencido pelo crime. Vamos reagir”, disse em entrevista para a Globonews.





A declaração acontece no mesmo dia em que a Polícia Federal (PF) cumpriu 24 mandados de busca e apreensão, sete mandados de prisão preventiva e quatro mandados de prisão temporária em quatro estados, contra uma organização criminosa suspeita de planejar matar e sequestrar autoridades públicas . Entre estas autoridades estaria o senador.





Moro afirmou que já protocolou um Projeto de Lei (PL) que aumenta o rigor e traz medidas contra o crime organizado.





Ele ressaltou ainda que as organizações criminosas estão crescendo e ficando cada vez mais ousadas. “Não estamos falando de algo trivial, mas de um plano para matar um senador da República, ex-ministro da Justiça. O crime organizado, desde 2016, matou três policiais penais federais, como retaliação às penitenciárias federais de segurança máxima.”





Moro disse que esses ataques têm dois objetivos: retaliação e mandar uma mensagem para as autoridades. “Não mexam conosco porque tem um preço a pagar”, frisou.





O senador lembrou que os ataques que acontecem no Rio Grande do Norte, desde a última terça-feira (14/3) , são um sintoma desse crescimento. “Não é normal que organizações criminosas atuem como organizações terroristas”, completou.





Moro disse que vai fazer um discurso no plenário do Senado, na tarde de hoje, para anunciar as medidas que constam no PL.