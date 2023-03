Lula sobre plano de facção: 'Armação do Moro'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (23/3) achar ser "uma armação" do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) o plano do PCC (Primeiro Comando da Capital) descrito pela Polícia Federal para atacar o ex-juiz.

"Eu não vou falar porque acho que é mais uma armação do Moro. Quero ser cauteloso, vou descobrir o que aconteceu. Mas é visível que é uma armação do Moro", disse o presidente.





Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que 'quer ser cauteloso nas acusações, pois não tem prova, mas afirmou que 'é visível que é uma armação do Moro' (foto: EVARISTO SA / AFP)

A ameaça sobre o senador foi descrita pelo ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), ao divulgar a operação contra a facção nesta quarta (22/3).Lula, porém, expôs suspeita sobre a atuação da juíza Gabriela Hardt, substituta de Moro na condução da Operação Lava Jato na Justiça Federal de Curitiba e responsável por assinar os mandados de prisão."Vou pesquisar o porquê da sentença. Fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele."Lula alternou o benefício da dúvida para o ex-juiz com ironias na fala."Mas isso vou esperar. Não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação ele vai ficar mais desmascarado ainda. Não sei o que ele vai fazer da vida se continuar mentindo do jeito que ele está mentindo", afirmou ele em visita ao Complexo Naval de Itaguaí (RJ), onde é desenvolvido o programa do submarino nuclear da Marinha.