Pacheco: 'Cuidei pessoalmente para o Senado garantir a segurança de Moro'

Presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) (foto: Reprodução/TV Senado) O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou, nesta quarta-feira (22/3), que busca assegurar a integridade física e a segurança dos senadores, servidores e policiais legislativos.





"Eu pessoalmente estava cuidando desta questão para o Senado garantir a segurança do senador Sergio Moro (União Brasil-PR)", afirmou o parlamentar mineiro.





"Recebi pela manhã o telefonema do ministro Flávio Dino. Me comunicou a respeito do belo trabalho de investigação feito da Polícia Federal, do Gaeco, do Ministério Público de São Paulo que desbaratou uma quadrilha que planejava esse tipo de atentado", comentou Pacheco.





Ao ser questionado se, devido às ameaças ao senador paranaense, ele havia adotado alguma medida de segurança, Pacheco afirmou que não adotou medidas além da "habitual própria de todos os presidentes do Senado".

Organização criminosa

A PF cumpriu nesta quarta-feira (22/3) mandados de busca e apreensão, sete mandados de prisão preventiva e quatro mandatos de prisão temporária em quatro estados, contra uma organização criminosa suspeita de planejar sequestrar e matar autoridades públicas, entre eles o senador Sergio Moro.

De acordo com a Polícia Federal, a organização pretendia realizar ataques contra agentes públicos - incluindo homicídios e extorsão mediante sequestro - em cinco estados: Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná.