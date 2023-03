Moro sabia há mais de um mês de plano para matá-lo

"Parece que ele já tem essa informação há mais de um mês que isso estava sendo monitorado pela Polícia Federal. Houve um desfecho no sentido de se prender os criminosos que estavam engendrando este plano contra o senador Moro. Inclusive, a polícia estava fornecendo ao senador a segurança, para que ele fosse resguardado, ele e a sua família", disse o senador Rogério Marinho em entrevista ao UOL News.

Marinho disse que não sabe a motivação do plano do crime, mas adiantou que o senador Sergio Moro deve propor medidas mais duras contra o crime organizado. Quando ministro da Justiça, no governo Bolsonaro, o ex-juiz transferiu diversos líderes e integrantes de facção para presídios federais.