Moro sobre fala de Lula: 'Aprendeu apenas o linguajar de cadeia'

Sergio Moro foi o responsável por condenar o presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato (foto: Mauro Pimentel/Evaristo Sa/AFP)



O senador Sergio Moro (União-PR) disse que a única coisa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprendeu na cadeia foi o "linguajar". A declaração do parlamentar é uma crítica a presidente Lula, que afirmou que só ficaria bem quando "fodesse com o Moro".









Apesar de ter considerado o linguajar "inapropriado" para um Presidente da República, ele, que é ex-ministro de Bolsonaro (PL), nunca criticou o linguajar do do ex-presidente, conhecido por suas falas "grosseiras" durante todo o mandato.

Para ele, a fala do presidente Lula tem o intuito de desviar a atenção dos cidadãos sobre os assuntos que realmente importam. "Essas falas inapropriadas, no fundo, são uma tentativa de diversionismo".





"Acho que o governo está indo mal. Falta projeto. Não sabemos o texto da reforma tributária até hoje. Não sabemos o arcabouço fiscal, virou o arcabouço fantasma", criticou.

Lula x Moro





A relação do ex-juiz federal e do petista não é das melhores há um tempo. Moro é um dos nomes mais conhecidos da Lava-Jato e o responsável por ter condenado Lula na operação . No início do ano passado, Moro chegou a dizer que Lula ainda deveria estar preso.





petista ficou 580 dias detido e deixou a prisão quando o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o cumprimento da pena deve ser iniciado após o esgotamento de todos os recursos, opondo-se à prisão após condenação em 2ª instância.

O senador foi contrário a determinação e disse que foi "a pior decisão da história do STF"





Na época, Lula ainda tinha recursos pendentes de análise nas instâncias superiores.





O senador já declarou publicamente que não "perseguia" o petista e alega que "nunca tratou o caso do ponto de vista pessoal".





Prisão em segunda instância





Uma das propostas de Sergio Moro como senador é tentar desarquivar o projeto PLS 166/2018 , que trata da prisão após condenação em segunda instância.





A proposta foi desmembrada do pacote anticrime que o parlamentar apresentou quando era ministro da Justiça de Jair Bolsonaro.