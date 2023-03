'Só vou ficar bem quando foder com o Moro', dizia Lula na prisão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta terça-feira (21/03), que repetia um “mantra” quando esteve preso na Polícia Federal (PF), em Curitiba. O petista afirmou que sempre que recebia visitas e estas perguntavam se ele “estava bem”, ele respondia: "Só vou ficar bem quando eu foder com o (Sérgio) Moro".





A declaração foi dada em entrevista ao portal Brasil 247, no Palácio do Planalto. Em lágrimas, o presidente se lembrou dos momentos em que afirmava esse “mantra”.









“E eu falava todo dia que eles visitavam lá. Entrava um delegado e eu falava a mesma coisa. ‘Se preparem que eu vou provar (que sou inocente)’”, completou.





Durante a entrevista, Lula ainda ressaltou que percebeu que a Lava Jato o tinha como alvo, mas não sabia qual seria a acusação. O presidente afirmou que as acusações tinham cunho político ao invés de jurídico. Ele pontuou que foi um período de “muita mágoa”.

“Muita mágoa, muita mágoa. A morte da Marisa foi uma coisa muito ruim. Depois a morte do meu irmão quando eu estava na Polícia Federal foi muito ruim. As acusações, as leviandades, o que as pessoas escreviam. Isso tudo é muito, muito duro, muitas vezes você precisa se preparar para suportar isso”, declarou.





Lula ficou 580 dias preso em Curitiba e respondeu a 20 ações. Em três delas, foi absolvido. Foi solto em 2019 depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu o cumprimento de pena depois de prisão em 2ª instância. As condenações foram anuladas e o então juiz Sérgio Moro foi considerado suspeito (parcial) pela Suprema Corte.

O ex-juiz federal Sérgio Moro (União Brasil-PR) foi eleito senador em 2022 e prometeu fazer oposição ao governo do petista. Antes disso, em 2018, se tornou ministro da Justiça e da Segurança Pública no governo Jair Bolsonaro (PL) e deixou a pasta em 2020, acusando o então presidente de tentar interferir politicamente na Polícia Federal.

Lula chorou ao relatar a mágoa que tem com o senador Sérgio Moro (foto: Reprodução/YouTube Brasil 247)