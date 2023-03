Nikolas para Bolsonaro: 'Brasil sente a sua falta'

Nikolas afirmou que o Brasil sente falta do ex-capitão, que ainda está nos Estados Unidos (foto: DOUGLAS MAGNO/AFP) O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) prestou homenagens ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por razão do seu aniversário. Bolsonaro completa hoje (21/03) 68 anos. Via redes sociais, Nikolas afirmou que o Brasil sente falta do ex-capitão, que ainda está nos Estados Unidos.

Parabéns pro homem que resgatou nosso orgulho de ser brasileiro. O Brasil sente sua falta! pic.twitter.com/dRocnQw2Em %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) March 21, 2023





“Hoje é um dia muito especial. Estamos com o PL Mulher. Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente nesse evento ao lado da minha esposa e da minha família. (...) Quero desejar a todas as mulheres do Brasil, em especialmente a senhora Michelle, que Deus dê muita força para que estejam sempre ao nosso lado, para juntos pavimentarmos o futuro do nosso país”, disse Bolsonaro.

Leia também: Michelle Bolsonaro toma posse como presidente do PL Mulher

O ex-presidente ressaltou, ainda, que por ter “pessoas fantásticas” no PL, é possível ter “esperança”, mesmo em um “momento difícil que o Brasil se apresenta”, disse.



Bolsonaro não se reelegeu, perdendo para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que foi eleito presidente do Brasil no segundo turno das eleições, em 30 de outubro do ano passado.





Após o discurso, Michelle pediu aos participantes que cantassem parabéns para o ex-presidente.