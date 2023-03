Moro responde Lula: 'Chega de querer se vingar do povo brasileiro'

Senador Sergio Moro (União Brasil-PR) responde fala de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre vingança (foto: Reprodução/CNN Brasil) O ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "está se vingando da população brasileira". A fala é uma resposta a uma declaração do petista, que afirmou só ficaria bem quando "fodesse com o Moro".





"(Lula) disse que ia ter picanha e cerveja para todo mundo, e nós estamos vendo um crescimento econômico pífio. Previsto 0,8% neste ano", afirmou o senador em entrevista à CNN Brasil.





A fala do petista foi dada em entrevista ao Portal 247. Ao mesmo veículo ele relatou que tudo o magoou muito e falou que "a morte da Marisa (Letícia) foi uma coisa muito ruim". "Depois a morte do meu irmão, quando eu estava na Polícia Federal, foi muito ruim. As acusações, as leviandades, o que as pessoas escreviam. Isso tudo é muito, muito duro, muitas vezes você precisa se preparar para suportar isso”.





Moro também citou as recentes críticas do presidente ao agronegócio, a militares, ao Banco Central e aos livros de economia.