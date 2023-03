Rogério Carvalho sobre Moro: 'Lava-Jato gerou dúvidas sobre autoridades'

Senador Rogério Carvalho (PT-SE) criticou Sergio Moro (União Brasil-PR) (foto: Pedro França/Agência Senado) Após a troca de farpas entre os senadores Sergio Moro (União Brasil-PR) e Rogério Carvalho (PT-SE), o petista afirmou que a atuação do ex-juiz na Operação Lava-Jato "gerou dúvidas sobre a atuação das autoridades", foi responsável por enfraquecer instituições e polarizou o país por meio "de uma tentativa de criminalização da política".





"As consequências negativas são inquestionáveis. (...) O período lavajatista serviu tão somente para beneficiar um pequeno grupo político (com forte amparo de membros do judiciário) em suas ações antidemocráticas", comentou o parlamentar sergipano.





A fala gerou indignação do político paranaense, que rebateu: "Quem gerou esses problemas todos foi a corrupção do seu partido (referindo-se ao PT)".





Antes do entrevero, Moro discursava sobre combate à corrupção, pauta defendida de forma prioritária durante sua campanha.





Rogério Carvalho afirmu que a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pelo atual senador, fez uso de "métodos questionáveis e gerou impactos na economia e política do país".