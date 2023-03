Daniel Silveira aproveita tempo na prisão para escrever autobiografia

O ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), preso em Bangu 8, no Rio de Janeiro, está aproveitando seu tempo para aprender a tocar violão, ler, escrever uma autobiografia e seguir com a rotina de exercícios físicos.

Silveira voltou a prisão há 45 dias por descumprir as regras determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para prisão domiciliar. Ele se recusou a usar tornozeleira eletrônica, o que era obrigatório.

Na Cadeia Pública Perolino Werling de Oliveira, nome oficial de Bangu 8, divide cela com o ex-vereador Gabriel Monteiro (PL-RJ) e outros presos com nível superior. Apesar de não estar dividindo o mesmo espaço, o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) também está preso preventivamente acusado de tentativa de homícidio por disparar 60 tiros de carabina e lançar três granadas em policiais federais no fim de 2022.