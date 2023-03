Influencer petista que teve casa alvejada: 'Quem fez isso não fez o 'L''

A digital influencer Letícia Lourenço se pronunciou após ter sua casa alvejada por cinco tiros, no bairro Canaã, em Ipatinga, na noite de domingo (19/2). Não houve vítimas, mas ela passou mal com o ataque e precisou ir à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

"Tem pessoas falando que eu paguei para fazerem isso. Eu não pago para ninguém tirar minha paz, principalmente da minha família, porque o meu primo de 6 anos está em pânico, ele viu toda a situação. Vocês não sabem um terço do que estamos passando", declarou a influencer por meio de sua conta no Instagram

Letícia é ativa nas redes e faz denúncias de nomes conhecidos da cidade. Ela tem o Partido dos Trabalhadores (PT) na descrição da bio de sua conta no Instagram, que conta com mais de 20 mil seguidores, e se envolve em questões políticas.

"Tenho visto comentários de pessoas totalmente desnecessárias falando 'agora faz o L'. Eu continuarei fazendo o 'L', porque quem fez isso comigo não fez o 'L'", continuou.

A influencer contou que um dos tiros atingiu a parede abaixo da janela do seu primo de 6 anos, o que deixou a criança 'desesperada'. Sua outra prima, de 11, não estava na casa no momento dos disparos.

"Aguento muita coisa, mas ver o desespero do meu priminho de 6 anos, porque um dos tiros foi debaixo da janela do quarto dele, me dói muito. Uma criança de 6 anos não precisaria nunca estar passando por essa situação."

Por fim, ela revelou que em breve contará tudo para seus seguidores, em uma conversa franca. “No momento, estou bem psicologicamente e fisicamente. Antes não estava, porque ontem eu fui ruim para a UPA. A medicação só fez efeito na veia", disse.

A Polícia Civil foi acionada para coletar vestígios que possam ajudar na investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.



Nessa seginda-feira (20/3), Letícia publicou stories na Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga. Depois, em sua conta no Twitter, ela revelou que, depois de seis horas de depoimento, a perícia voltou ao local.

“Ainda não sabemos de fato se foram somente disparos para me intimidar ou tentativa de homicídio. Espero que a justiça seja feita”, escreveu.

Hoje depois de 6 horas de outiva, a perícia irá voltar ao local! Ainda não sabemos de fato se foram somente disparos para me intimidar ou tentativa de homicídio. ESPERO QUE A JUSTIÇA SEJA FEITA! %u2014 Leticia Lourenço (@lelelour) March 21, 2023

Por fim, hoje (21), Letícia publicou um story na rodoviária de Ipatinga com a frase: “Eu voltarei”.

Solidariedade

Algumas figuras políticas do PT se solidarizaram com a influencer de Ipatinga. O deputado federal Leo Monteiro publicou uma nota de repúdio pelo ocorrido.

“O mandato do deputado federal Leonardo Monteiro repudia os atos de violência promovidos pela extrema direita para tentar intimidar a companheira Letícia Lourenço, em Ipatinga. Letícia foi candidata à vereadora na cidade, é secretária da Juventude do PT e fez denúncias em suas redes sociais, envolvendo pessoas ligadas à administração pública e empresários”, escreveu.



Minha solidariedade à companheira Letícia Lourenço, filiada ao PT em Ipatinga, pelo atentado ocorrido na noite de ontem em sua residência. Não podemos tolerar nenhum tipo de violência ou tentativa de nós silenciar. Estamos juntas nessa luta companheira Letícia!!! — Gleide Andrade %uD83D%uDEA9%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@gleidept13) March 20, 2023



O PT de Ipatinga também publicou uma nota nas redes sociais,dizendo “lamentamos tal fato e repudiamos veemente ações que violentamente querem abafar as denúncias sobre os fatos ocorridos na cidade”. A secretária Nacional de Planejamento e Finanças, Gleide Andrade (PT), também enviou uma mensagem de apoio à influencer digital.O PT de Ipatinga também publicou uma nota nas redes sociais,dizendo “lamentamos tal fato e repudiamos veemente ações que violentamente querem abafar as denúncias sobre os fatos ocorridos na cidade”.

Na publicação do PT de Ipatinga, o deputado estadual Leleco Pimentel (PT), comentou: “Não podemos nos calar diante da violência e dos opressores. Vamos denunciar e buscar justiça. Toda a nossa solidariedade, companheira!”

Repúdio da Secretaria Estadual de Mulheres do PT

A Secretaria Estadual Mulheres do PT-MG, junto do PT de Minas Gerais também publicou uma nota de repúdio. Leia na íntegra:

"A Secretaria Estadual Mulheres do PT-MG, em nome do PT de Minas Gerais, se solidariza com a secretária de Juventude do PT de Ipatinga e influencer digital, Letícia Lorenço, que teve sua casa alvejada por tiros na noite do último domingo (19/3).

Repudiamos toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos das mulheres, principalmente o ato extremo de violência política de gênero como esse de colocar em risco a vida de Letícia e sua família.

Requeremos que as autoridades policiais e judiciárias da cidade de Ipatinga investiguem e acompanhem o caso com todo rigor e atenção necessários, para que se chegue aos autores desse crime.

Não queremos que nosso país tenha mais uma triste marca de ter outra mulher assassinada por suas posições políticas.

A Secretaria de Mulheres do PT acompanhará o caso e apresentará junto com a vítima denúncia aos órgãos competentes e à Comissão de Direitos Humanos da ALMG."