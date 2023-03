"Nada é mais importante que a nossa liberdade", diz Bolsonaro no PL Mulher

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma aparição, por meio de vídeo, no evento do PL Mulher desta segunda-feira (21/3), no qual a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro era a principal homenageada por receber a presidência do diretório. Ao vivo, direto dos Estados Unidos, ele reforçou o apoio ao partido e pediu que todos se concentrem em "pavimentar" o futuro do país.O evento foi organizado pelo diretório e reuniu deputadas federais, estaduais e senadoras. Visivelmente emocionado ao falar da vontade de estar presente no encontro, Bolsonaro defendeu a liberdade. "Neste momento tão difícil que o Brasil apresenta, como sempre dizíamos, nada é mais importante que a nossa liberdade", afirmou.Bolsonaro relembrou também, em sua fala, que o PL, hoje, representa 20% do Congresso Nacional. Por isso, ele pediu que todos deixassem "o ego para trás" para se concentrar no futuro.O discurso do ex-presidente foi encerrado com um coro e palmas de parabéns pelo seu aniversário, puxado por Michelle. "Viva o mito", disse ela ao final da música. Bolsonaro completa hoje 68 anos.