Dino diz que Pacheco o informou sobre planos de atentados há 45 dias

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA) condenou as tentativas de tentarem associar a fala de terça-feira (21/3) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) ao caso (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou na tarde desta quarta-feira (22/3), que soube que haveria planos do Primeiro Comando da Capital (PCC) para atentar contra autoridades, entre elas o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e o promotor de justiça Lincoln Gakiya, por meio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), há 45 dias.