PF prende nove suspeitos de atentado contra autoridades

As investigações apontam que o plano estava sendo arquitetado pelos criminosos desde o ano passado e os ataques aconteceriam ao mesmo tempo em diversos estados. O objetivo da quadrilha era assassinar ou sequestrar os alvos para obter o resgate e fazer a

Segundo a PF, os mandados que já foram cumpridos se concentram em São Paulo, sendo que dois foram presos na capital. As outras cidades são:

Entre os alvos dos criminosos ainda estariam o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo. Lincoln vive há mais de dez anos sob escolta policial por causa de ameaças de morte.

O promotor também foi autor de um pedido de transferência de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, um dos líderes do PCC, e outros 21 integrantes da facção para penitenciárias federais de segurança máxima. O pedido foi aceito por Sérgio Moro , que na época era era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).